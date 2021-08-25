Эстония на периферии циклона: спасения от дождей не будет
Активный циклон перемещается через Балтийское море на юг к польскому побережью, а Эстония останется на его восточной, северо-восточной периферии.
Активный циклон перемещается через Балтийское море на юг к польскому побережью, а Эстония останется на его восточной, северо-восточной периферии.
Обильные, обложные осадки отступят к западным островам, а в континентальной части дожди хоть и пореже, и не такие обильные, но спасения от них все равно не будет. Восточный, северо-восточный ветер останется порывистым, максимальные температуры воздуха около 15-ти градусов.
В четверг, 26 августа, днем преимущественно облачно. Во многих местах дождь. Восточный, северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 13..17°С.