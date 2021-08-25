Эстония на периферии циклона: спасения от дождей не будет

Обильные, обложные осадки отступят к западным островам, а в континентальной части дожди хоть и пореже, и не такие обильные, но спасения от них все равно не будет. Восточный, северо-восточный ветер останется порывистым, максимальные температуры воздуха около 15-ти градусов.