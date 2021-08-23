В ближайшие дни в Эстонии будет прохладно и дождливо

В ночь на среду переменная облачность, по многим регионам возможны туманы. Утром на западе страны облачность уплотнится, по регионам пройдут дожди. Ветер до полуночи слабый, переменных направлений, после полуночи юго-западный и южный, 5-10, утром на западном побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 13 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. Зона дождей распространится по всей стране. Ветер южный и юго-восточный, 6-11, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

В ночь на четверг преимущественно облачно. В большинстве регионов дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 5-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.