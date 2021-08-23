Завтра синоптики обещают осеннюю погоду
Над Шотландией расположился антициклон и его гребень распространяется через юг Скандинавии в сторону Финляндии.
Над Шотландией расположился антициклон и его гребень распространяется через юг Скандинавии в сторону Финляндии.
Его влияние мы заметим только вечером, так как до этого на нашу погоду будет воздействовать небольшой заполняющийся циклон над югом Карелии. Его стараниями небо у нас будет затянуто дождевыми облаками и порывистый северный, северо-западный ветер не добавит приятных ощущений. Воздушная масса, проникшая с северными ветрами, достаточно холодная. На высоте 1500 м температура составляет меньше 5°С, что в свою очередь означает незначительный прогрев в приземных слоях в дневные часы.
Bо вторник(24.08) днем переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный 5-10, порывами до 15, на северо-востоке Эстонии в первой половине дня до 18 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 12..16°С.