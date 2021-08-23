Пн, 23.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Погода
  • Завтра синоптики обещают осеннюю погоду

Завтра синоптики обещают осеннюю погоду

Осень. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Над Шотландией расположился антициклон и его гребень распространяется через юг Скандинавии в сторону Финляндии.

Его влияние мы заметим только вечером, так как до этого на нашу погоду будет воздействовать небольшой заполняющийся циклон над югом Карелии. Его стараниями небо у нас будет затянуто дождевыми облаками и порывистый северный, северо-западный ветер не добавит приятных ощущений. Воздушная масса, проникшая с северными ветрами, достаточно холодная. На высоте 1500 м температура составляет меньше 5°С, что в свою очередь означает незначительный прогрев в приземных слоях в дневные часы.

Bо вторник(24.08) днем переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный 5-10, порывами до 15, на северо-востоке Эстонии в первой половине дня до 18 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 12..16°С.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back