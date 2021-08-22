Прогноз на ближайшие дни: принесет ли тепло последняя неделя лета?

В ночь на вторник на западе страны ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков, на востоке местами кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами 14-17, у Финского залива утром до 20 м/сек. Днем на островах ожидается переменная облачность без существенных осадков, на материке облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 5-11, порывами 14-17, до полудня на побережье Вирумаа до 10 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 14, днем 12-16 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков, по многим регионам туман. После полуночи облачность уплотнится, к утру начиная с северо-запада пойдет дождь. В начале ночи ветер слабый, переменных направлений, после полуночи сменит направление на южное и к утру усилится до 5-10, на западном побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, проливные дожди распространятся с островов на материк, на востоке страны осадков ожидается меньше. Ветер южный и юго-восточный, 7-12, порывами 15, на побережье до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9, на на побережье до 14 градусов тепла, днем 12-16 градусов тепла.