Эстония между областью низкого давления и антициклоном: чего ждать от погоды
Сегодня Эстония остается на границе между областью низкого давления на западе России и усиливающимся антициклоном над Скандинавией.
Сегодня Эстония остается на границе между областью низкого давления на западе России и усиливающимся антициклоном над Скандинавией.
Дождевые облака промчатся над материковой частью, во многих местах покажется и солнышко. Северо-западный ветер постепенно начнет усиливаться и с севера к нам поступит прохладный воздух. Дневные температурные максимумы лишь на пару градусов превысят 15-ти градусную отметку.
В понедельник (23.08) небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 5-11, на побережье порывами 14, вечером до 17 м/с. Температура воздуха 14..18°С.