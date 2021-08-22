Эстония между областью низкого давления и антициклоном: чего ждать от погоды

Дождевые облака промчатся над материковой частью, во многих местах покажется и солнышко. Северо-западный ветер постепенно начнет усиливаться и с севера к нам поступит прохладный воздух. Дневные температурные максимумы лишь на пару градусов превысят 15-ти градусную отметку.