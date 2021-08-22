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Эстония между областью низкого давления и антициклоном: чего ждать от погоды

Дождливая погода. ФОТО: Ксения Федорова

Сегодня Эстония остается на границе между областью низкого давления на западе России и усиливающимся антициклоном над Скандинавией.

Дождевые облака промчатся над материковой частью, во многих местах покажется и солнышко. Северо-западный ветер постепенно начнет усиливаться и с севера к нам поступит прохладный воздух. Дневные температурные максимумы лишь на пару градусов превысят 15-ти градусную отметку.

В понедельник (23.08) небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 5-11, на побережье порывами 14, вечером до 17 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

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