Карта ⟩ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

На карте грозы в реальном времени можно увидеть, что наиболее крупная полоса гроз находится в Латвии, однако уверенно движется в сторону Эстонии.

Грозу обещали и во вчерашнем прогнозе погоды. По данным метеослужбы, во вторник облачно и дождливо, во многих местах ожидается гроза и осадки будут сильными. Вечером, начиная с южных уездов, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно восточной четверти 3-9, порывами до 13 м/с, во второй половине дня постепенно развернется к юго-западному направлению и усилится до 5-11, порывами до 15-17 м/с, во время грозы возможны более сильные порывы ветра. Температура воздуха 18…22, на юго-востоке до 24°С.