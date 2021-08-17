В среду синоптики обещают штормовой ветер и дожди

Ветер до полуночи юго-западный и южный, после полуночи южный и юго-восточный, 5-10, порывами 14, на побережье Западной Эстонии и островах 9-15, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха 10-14, на побережье 16 градусов тепла.