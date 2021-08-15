На Эстонию надвигаются грозы и сильный ветер: полиция напомнила о безопасности
Служба погоды Эстонии сегодня, 15 августа, объявила предупреждение первого уровня в девяти уездах.
Служба погоды Эстонии сегодня, 15 августа, объявила предупреждение первого уровня в девяти уездах.
Грозовое предупреждение объявлено в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Ярвамаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Саремаа и Хийумаа. Грозы местами будут сопровождаться сильными дождями и сильными порывами ветра.
По данным синоптиков, днем усилится юго-западный ветер, на материке порывами 15-18 м/с, на побережье — до 21 м/с.
Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
Полиция напомнила, что водителям особенно при движении по небольшим дорогам нужно учитывать, что ветки и деревья могут сломаться. При сильном ветре также лучше парковать машины подальше от деревьев.
Ka tänaseks lubatakse äikest, millega kaasneb kohati intensiivne sadu ja tugevad tuulepuhangud. Päeval tugevneb edelatuul sisemaal iiliti 15-18 m/s, rannikul ulatuvad puhangud 21 m/s. Eriti just väiksematel teedel sõites, tasub arvestada murduvate puude ja okstega. #Liiklus https://t.co/xI7szQeQpY— Politsei (@Politsei) August 15, 2021