На Эстонию надвигаются грозы и сильный ветер: полиция напомнила о безопасности

Грозовое предупреждение объявлено в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Ярвамаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Саремаа и Хийумаа. Грозы местами будут сопровождаться сильными дождями и сильными порывами ветра.

По данным синоптиков, днем усилится юго-западный ветер, на материке порывами 15-18 м/с, на побережье — до 21 м/с.

Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

ФОТО: Служба погоды

Полиция напомнила, что водителям особенно при движении по небольшим дорогам нужно учитывать, что ветки и деревья могут сломаться. При сильном ветре также лучше парковать машины подальше от деревьев.