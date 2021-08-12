В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и прохладно

В ночь на субботу облачность уплотнится, к утру дожди с островов распространятся на континентальную часть страны. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на островах и западном побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами возможны грозы. В середине дня облачность разрядится, вероятность дождей уменьшится, во второй половине дня постепенно разрядится облачность и на материковой части страны. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10, порывами 13, на побережье 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-15, на побережье до 18, днем 18-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье на материковой части страны ожидается погода без существенных осадков, на островах облачно, вероятны осадки, которые распространятся на материк. Ветер юго-западный, 5-11, порывами 14, на побережье до 17 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны грозы, после полудня проливные дожди. Ветер юго-западный, 6-11, порывами 15, на побережье до 18 м/сек, после полудня порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем 16-20 градусов тепла.