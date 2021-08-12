Завтра синоптики обещают до 24 градуса тепла
Гребень высокого давления, смещающийся через Эстонию принесёт в наши края яркое солнце.
Гребень высокого давления, смещающийся через Эстонию принесёт в наши края яркое солнце.
Прогрев воздуха с повышенной влажностью будет способствовать формированию дождевых облаков, из которых пройдёт ливневой дождь. Продолжительных и сильных осадков не ожидается. Однако уже на последующие дни подойдёт очередная ложбина низкого давления вместе со значительным облачным массивом и осадками.
B пятницу (13.08) переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 4-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 19..24°C.