Завтра синоптики обещают до 24 градуса тепла

Прогрев воздуха с повышенной влажностью будет способствовать формированию дождевых облаков, из которых пройдёт ливневой дождь. Продолжительных и сильных осадков не ожидается. Однако уже на последующие дни подойдёт очередная ложбина низкого давления вместе со значительным облачным массивом и осадками.