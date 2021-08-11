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Синоптики предупреждают: по Эстонии движется непогода

Гроза. ФОТО: Ants Liigus

Служба погоды предупредила, что сегодня вечером во многих частях Эстонии будет гроза.

Грозы могут сопровождаться проливными дождями, а иногда и градом, пишет Postimees.

По данным метеослужбы, по состоянию на 15:00 кучево-дождевые облака медленно двигались с юга на северо-запад, вызывая грозу, дождь и также град. В Тарту уже были локальные наводнения.

Метеостанция на крыше Physicum в Тарту уже зафиксировала 45 мм осадков. Несколько частных метеостанций даже зафиксировали 50-62 мм осадков, отмечает в соцсетях Служба погоды.

За передвижением грозы в реальном времени можно следить здесь

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