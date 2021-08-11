Синоптики предупреждают: по Эстонии движется непогода
Служба погоды предупредила, что сегодня вечером во многих частях Эстонии будет гроза.
Служба погоды предупредила, что сегодня вечером во многих частях Эстонии будет гроза.
Грозы могут сопровождаться проливными дождями, а иногда и градом, пишет Postimees.
По данным метеослужбы, по состоянию на 15:00 кучево-дождевые облака медленно двигались с юга на северо-запад, вызывая грозу, дождь и также град. В Тарту уже были локальные наводнения.
Метеостанция на крыше Physicum в Тарту уже зафиксировала 45 мм осадков. Несколько частных метеостанций даже зафиксировали 50-62 мм осадков, отмечает в соцсетях Служба погоды.
За передвижением грозы в реальном времени можно следить здесь.