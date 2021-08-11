Завтра на Эстонию обрушатся ливни

Вот и в четверг очередная ложбина низкого давления, двигаясь в сторону России, принесет нам порцию кучево-дождевых облаков. Воздушная масса относительно теплая, но в то же время нестабильная, поэтому не исключено, что осадки будут сопровождаться грозами.