Завтра на Эстонию обрушатся ливни
Благодаря череде ложбин и гребней, которые проходят через Эстонию, погода у нас будет изменчивой.
Благодаря череде ложбин и гребней, которые проходят через Эстонию, погода у нас будет изменчивой.
Вот и в четверг очередная ложбина низкого давления, двигаясь в сторону России, принесет нам порцию кучево-дождевых облаков. Воздушная масса относительно теплая, но в то же время нестабильная, поэтому не исключено, что осадки будут сопровождаться грозами.
B четверг (12.08) переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, облачность постепенно поредеет и вероятность осадков уменьшится. Будет преобладать северо-западный, западный ветер 3-8, после обеда на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 17…23°C, во время дождя на 1-2 градуса прохладней.