Синоптики дали разочаровывающий прогноз на ближайшие дни

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 1-5, на побережье до 8 м/сек. Днем начиная с запада страны облачность уплотнится, дожди распространятся по всей территории страны, возможны грозы. Ветер южных, после полудня переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем 17-22, на востоке страны до 24 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, на материковой территории страны кратковременные дожди, на островах вероятность осадков меньше. Ветер слабый, переменных направлений, на побережье северных направлений, до 8 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы, осадки будут интенсивнее в восточных уездах. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/сек, после полудня порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 17, днем 18-22 градуса тепла.