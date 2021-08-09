В шести уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

В шести уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровняКарта: смотрите, где сейчас сверкают молнии
Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня в шести уездах.
Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня в шести уездах.
Согласно прогнозу, сегодня, 9 августа, вечером ожидается гроза в шести уездах Эстонии: в Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа и Вильяндимаа.
Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.
Ранее синоптики сообщали, что днем только местами пройдет кратковременный дождь, а к вечеру осадков станет больше. Ветер преимущественно юго-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18..23°C.
Смотрите, как гроза перемещается по Эстонии, здесь.
Завтра, 10 августа, обширная область низкого давления покроет Северную Европу, а Эстония останется на ее юго-восточной периферии, где с южным воздушным потоком будут прибывать все новые и новые порции влаги. Влажная и неустойчивая воздушная масса создаст крайне благоприятные условия для развития кучево-дождевых облаков, особенно в послеполуденные часы. Погода останется умеренно теплой и не очень ветреной.
Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, во второй половине дня на островах и в районе Рижского залива южный, юго-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18..23°C.