В шести уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Согласно прогнозу, сегодня, 9 августа, вечером ожидается гроза в шести уездах Эстонии: в Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа и Вильяндимаа.

Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.

ФОТО: Служба погоды

Ранее синоптики сообщали, что днем только местами пройдет кратковременный дождь, а к вечеру осадков станет больше. Ветер преимущественно юго-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Смотрите, как гроза перемещается по Эстонии, здесь.

Завтра, 10 августа, обширная область низкого давления покроет Северную Европу, а Эстония останется на ее юго-восточной периферии, где с южным воздушным потоком будут прибывать все новые и новые порции влаги. Влажная и неустойчивая воздушная масса создаст крайне благоприятные условия для развития кучево-дождевых облаков, особенно в послеполуденные часы. Погода останется умеренно теплой и не очень ветреной.