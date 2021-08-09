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Завтра жителей Эстонии ждет еще один пасмурный день

Дождливая погода. ФОТО: Ксения Федорова

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман.

Ветер юго-западный и южный, 2-8, на побережье островов порывами 12 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 градусов тепла.

Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Возможны грозы, к вечеру облачность разрядится. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, после полудня на островах и близ Рижского залива на побережье южный и юго-восточный, порывами 13 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

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