Завтра жителей Эстонии ждет еще один пасмурный день

Ветер юго-западный и южный, 2-8, на побережье островов порывами 12 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 градусов тепла.

Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Возможны грозы, к вечеру облачность разрядится. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, после полудня на островах и близ Рижского залива на побережье южный и юго-восточный, порывами 13 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.