Синоптики обещают дождливый понедельник
Небольшой циклон с Польши в течении ночи пройдет через Эстонию, принося с собой более плотную облачность и осадки.
Небольшой циклон с Польши в течении ночи пройдет через Эстонию, принося с собой более плотную облачность и осадки.
Поступление влажного воздуха с юго-запада будет способствовать развитию кучево-дождевых облаков в понедельник во второй половине дня. Кратковременные ливни понизят температуру, но в солнечные моменты можно ожидать повышения температуры до 23°С.
B понедельник (9.08) днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, к вечеру осадков станет больше. Ветер преимущественно юго-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18..23°C.