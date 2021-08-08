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Синоптики обещают дождливый понедельник

Дождливая погода. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Небольшой циклон с Польши в течении ночи пройдет через Эстонию, принося с собой более плотную облачность и осадки.

Поступление влажного воздуха с юго-запада будет способствовать развитию кучево-дождевых облаков в понедельник во второй половине дня. Кратковременные ливни понизят температуру, но в солнечные моменты можно ожидать повышения температуры до 23°С.

B понедельник (9.08) днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, к вечеру осадков станет больше. Ветер преимущественно юго-западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

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