Прогноз на ближайшие дни: стоит ли ждать возвращения жары?

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, временами дожди, местами ливни. После полуночи начиная с юга страны облачность начнет рассеиваться, вероятность осадков станет меньше. Ветер постепенно сменит направление на юго-западное, порывами 13 м/сек, у Рижского залива 7-12, порывами до 17 м/сек, к утру немного ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня зона дождей расширится. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18 , днем 19-24 градуса тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 3-8, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.