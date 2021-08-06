В субботу в Эстонии будет дождливо и ветрено
Из Литвы циклон смещается через восток Латвии в северную часть Балтийского моря, сопровождаемый дождями, местами с грозами и штормовым северо-восточным ветром на море и в Финском заливе.
Из Литвы циклон смещается через восток Латвии в северную часть Балтийского моря, сопровождаемый дождями, местами с грозами и штормовым северо-восточным ветром на море и в Финском заливе.
После обеда, начиная с юга, в облачном покрове появятся прочсветления, но в то же время будут развиваться новые облака, проливающиеся дождем. Ветер развернется на юго-восточный и южный и постепенно ослабеет. Воздушная масса относительно теплая.
B субботу, 7 августа, в первой половине дня в основном ожидается облачная погода. Пройдет дождь, местами возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, порывы 15, на северном побережье до 20 м/с. После обеда начиная с юга, начнутся прояснения, но все же во многих местах разовьются новые кучево-дождевые облака, вероятность грозы сохранится. Ветер повернет к юго-восточному и южному и постепенно ослабеет.
Температура воздуха составит 17-22, в южной Эстонии до 24°C.