В субботу в Эстонии будет дождливо и ветрено

После обеда, начиная с юга, в облачном покрове появятся прочсветления, но в то же время будут развиваться новые облака, проливающиеся дождем. Ветер развернется на юго-восточный и южный и постепенно ослабеет. Воздушная масса относительно теплая.

B субботу, 7 августа, в первой половине дня в основном ожидается облачная погода. Пройдет дождь, местами возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, порывы 15, на северном побережье до 20 м/с. После обеда начиная с юга, начнутся прояснения, но все же во многих местах разовьются новые кучево-дождевые облака, вероятность грозы сохранится. Ветер повернет к юго-восточному и южному и постепенно ослабеет.