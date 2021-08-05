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В пятницу будет ветрено и дождливо

Шторм. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

На смену спокойной погоде приближается шторм. Циклон вблизи польской границы устремился на север, при этом набирая мощь.

Давление воздуха у нас падает, а ветер усилится. День будет в основном солнечный, но облака вместе с циклоном тоже пробираются на север и во второй половине дня прикроют южную окраину Эстонии, поздно вечером в Выруском и Валгаском уездах возможны дожди, которые распространятся затем по всей Эстонии в ночь на субботу.

В пятницу (6.08) днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Восточный, северо-восточный ветер усилится 5-11, порывы 13-15 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

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