В пятницу будет ветрено и дождливо
На смену спокойной погоде приближается шторм. Циклон вблизи польской границы устремился на север, при этом набирая мощь.
На смену спокойной погоде приближается шторм. Циклон вблизи польской границы устремился на север, при этом набирая мощь.
Давление воздуха у нас падает, а ветер усилится. День будет в основном солнечный, но облака вместе с циклоном тоже пробираются на север и во второй половине дня прикроют южную окраину Эстонии, поздно вечером в Выруском и Валгаском уездах возможны дожди, которые распространятся затем по всей Эстонии в ночь на субботу.
В пятницу (6.08) днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Восточный, северо-восточный ветер усилится 5-11, порывы 13-15 м/с. Температура воздуха 19..24°C.