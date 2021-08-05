В пятницу будет ветрено и дождливо

Давление воздуха у нас падает, а ветер усилится. День будет в основном солнечный, но облака вместе с циклоном тоже пробираются на север и во второй половине дня прикроют южную окраину Эстонии, поздно вечером в Выруском и Валгаском уездах возможны дожди, которые распространятся затем по всей Эстонии в ночь на субботу.