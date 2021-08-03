Завтра в Эстонии будет дождливо и прохладно

Причиной этому послужит усиливающееся антициклональное поле, которое не позволяет развиваться облачному массиву ввысь. Температура воздуха составит 20 градусов тепла. Вечером на небе начнутся прояснения и показания термометров устремятся вниз, а в последующую ночь может быть прохладно и около 5°С.