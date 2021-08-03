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Завтра в Эстонии будет дождливо и прохладно

Дождливая погода. ФОТО: Ксения Федорова

Утро нас порадует солнечными лучами, однако днем солнце постепенно спрячется за облака, которые хоть и будут развиваться, осадков не принесут.

Причиной этому послужит усиливающееся антициклональное поле, которое не позволяет развиваться облачному массиву ввысь. Температура воздуха составит 20 градусов тепла. Вечером на небе начнутся прояснения и показания термометров устремятся вниз, а в последующую ночь может быть прохладно и около 5°С.

В среду (4.08) днем в основном переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

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