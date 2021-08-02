Завтра синоптики обещают дождь, возможна гроза

Погода в Эстония находится под влиянием ее малоактивной ложбины. До обеда будет облачно, пройдет дождь, не исключена и гроза. В течение дня давление воздуха начнёт расти и над Балтийским морем усилится антициклон. Ветер западной четверти усилится до 15, на побержье до 17 м/с. Поступающая воздушная масса с северо-запада относительно прохладная, поэтому температура воздуха не превысит отметки 20 градусов.