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Завтра жару в Эстонии разбавят дожди и грозы

Гроза. ФОТО: Arvo Meeks

Любители традиционного эстонского лета могут вздохнуть с облегчением: достаточно долго длившаяся знойная, по-настоящему южная погода закончилась.

Вместе с циклоном к нам поступила более прохладная, влажная и нестабильная воздушная масса, что способствует развитию кучево-дождевой облачности, а ливни местами будут сопровождаться и грозами.

В четверг, 29 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, опасность грозы. Ветер юго-западный 5-11, порывы 14, во второй половине дня на западном побережье Эстонии до 17 м/с.

Температура воздуха составит 20-25°C.

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