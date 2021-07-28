Завтра жару в Эстонии разбавят дожди и грозы
Любители традиционного эстонского лета могут вздохнуть с облегчением: достаточно долго длившаяся знойная, по-настоящему южная погода закончилась.
Любители традиционного эстонского лета могут вздохнуть с облегчением: достаточно долго длившаяся знойная, по-настоящему южная погода закончилась.
Вместе с циклоном к нам поступила более прохладная, влажная и нестабильная воздушная масса, что способствует развитию кучево-дождевой облачности, а ливни местами будут сопровождаться и грозами.
В четверг, 29 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, опасность грозы. Ветер юго-западный 5-11, порывы 14, во второй половине дня на западном побережье Эстонии до 17 м/с.
Температура воздуха составит 20-25°C.