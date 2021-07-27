Погода меняется: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, до полуночи на материке также и южный, 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 5-11, порывами 13, на побережье до 17 м/сек. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-11, порывами 13, на побережье до 17 м//сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 7-12, порывами 18, на побережье до 21 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 градуса тепла.