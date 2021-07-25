Жара придет не одна: на этой неделе будут дожди и грозы

В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода, вечером на островах Западной Эстонии и на юге континентальной части страны облачность уплотнится, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточных направлений, 4-10, островах порывами 12-15 м/сек. Температура воздуха ночью 14-20, днем 27-32, на открытом ветру побережье до 24 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность гроз распространится с островов Западной Эстонии и юга континентальной части страны в северном и северо-западном направлении. Ветер восточный и юго-восточный, утром на островах запада страны южный и юго-западный, 3- 9 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 16-20, днем 20-25 градусов тепла.