На следующей неделе вновь будет 30 градусов жары

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 3-9, около полуночи на северном побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по отдельным регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-9, порывами 12, во второй половине дня на северо-западном побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, на побережье до 18, днем 19-24 градуса тепла.

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 3-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-5, после полудня на севером побережье западных направлений до 8, порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 19-25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье западный и северо-западный, 5-9 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 18, днем 22-27 градусов тепла.

В понедельник в Эстонию вновь поступят очень теплые воздушные массы, небо расчистится. Ожидается слабый ветер, температура воздуха в ночные часы опустится ниже 15 градусов, а днем поднимется до 25-30 градусов, но на побережье будет свежо из-за бриза.

Во вторник будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью температура воздуха ниже 15 градусов тепла не опустится, а днем поднимется до 27-32 градусов.