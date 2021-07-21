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В четверг в Эстонии будет тепло, но ветрено

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня мы находимся на восточной периферии области высокого давления. Днем на небе достаточно кучевых облаков, но на дожди они будут скупы.

Через Финляндию к нам приближается циклон, и изменение в поле давления вызовет довольно ветреную погоду. Дневные максимальные температуры не превышают 25 °С.

В четверг, 22 июля, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, порывами 14, на северном побережье во второй половине дня до 17 м/с.

Температура воздуха составит 21-25°C.

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