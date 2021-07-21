В четверг в Эстонии будет тепло, но ветрено
Сегодня мы находимся на восточной периферии области высокого давления. Днем на небе достаточно кучевых облаков, но на дожди они будут скупы.
Сегодня мы находимся на восточной периферии области высокого давления. Днем на небе достаточно кучевых облаков, но на дожди они будут скупы.
Через Финляндию к нам приближается циклон, и изменение в поле давления вызовет довольно ветреную погоду. Дневные максимальные температуры не превышают 25 °С.
В четверг, 22 июля, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, порывами 14, на северном побережье во второй половине дня до 17 м/с.
Температура воздуха составит 21-25°C.