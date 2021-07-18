Завтра в Эстонии станет чуть прохладнее, возможны дожди
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность.
До полуночи местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10, порывами до 14 м/сек. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 11-16, на побережье до 19 градусов тепла.
Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 4-10, во второй половине дня на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.