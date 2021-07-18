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Завтра в Эстонии станет чуть прохладнее, возможны дожди

Дождь. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность.

До полуночи местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10, порывами до 14 м/сек. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 11-16, на побережье до 19 градусов тепла.

Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 4-10, во второй половине дня на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.

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