Жара не отступает ⟩ Синоптики: быстрых изменений в погоде ждать не стоит
До конца недели над Эстонией будет преобладать повышенный фон атмосферного давления и избавления от сухости ждать еще не приходится.
До конца недели над Эстонией будет преобладать повышенный фон атмосферного давления и избавления от сухости ждать еще не приходится.
Высотные потоки в атмосфере с южных сменились на западные и северо-западные . Однако быстрых изменений в погоде ещё ждать не приходится, так как воздушная масса над Скандинавией тоже очень теплая и в ближайшие дни показания термометра все еще будут подниматься примерно до 30 °C.
В пятницу, 16 июля, в первой половине дня в основном ясно и без осадков, с середины дня небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный и северный 3-8, на островах запада Эстонии и побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 28..33, на наветренном побережье до 25°С.