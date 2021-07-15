Жара не отступает ⟩ Синоптики: быстрых изменений в погоде ждать не стоит

Высотные потоки в атмосфере с южных сменились на западные и северо-западные . Однако быстрых изменений в погоде ещё ждать не приходится, так как воздушная масса над Скандинавией тоже очень теплая и в ближайшие дни показания термометра все еще будут подниматься примерно до 30 °C.