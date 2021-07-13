Прогноз на ближайшие дни: ждать ли похолодания?

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 16-20, на побережье до 23 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый, переменных направлений, в грозу порывистый. Температура воздуха 28-33, на побережье с ветром с моря до 25 градусов тепла.

В ночь на пятницу преимущественно ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный и западный, 3-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 27-32, на побережье Финского залива до 24 градусов тепла.