Приближаемся к рекорду: после небольшой передышки Эстонию вновь накроет сильная жара

На грядущей неделе температура будет держаться в районе 30 градусов, в восточных уездах ожидаются самые высокие показатели термометров, передает rus.err.ee .

В среду температура поднимется до 35 градусов. "Мы не прогнозируем рекорды, но это очень близко к ним (абсолютный температурный рекорд Эстонии был установлен 11 августа 1992 года, когда термометр в Выру показал 35,6 градуса тепла - прим.ред. )", - сообщила ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк.

Пальяк признала, что в течение последних 10-20 лет температура воздуха летом не оставалась высокой так долго. В этом году с 18 июня температура воздуха на большинстве станций поднялась почти до 30 градусов и выше.

По данным Cлужбы погоды Эстонии, температура воздуха выше 30 градусов тепла ожидается как минимум до середины следующей недели, передает BNS.

В ночь на субботу до полуночи на островах и западе страны кратковременные дожди, возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-33, на побережье с ветром с моря до 25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье вероятность кратковременных дождей и гроз выше на западе страны, днем кратковременные дожди по отдельным регионам. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27, на востоке страны до 30 градусов тепла. Ветер западных направлений.

В понедельник и вторник ожидается преимущественно погода без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, на побережье в районе 20, днем 24-30 градусов тепла, на побережье местами на несколько градусов ниже.

В среду под влиянием антициклона сохранится очень жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью 16-21, днем 28-32 градуса тепла.