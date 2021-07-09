Приближаемся к рекорду: после небольшой передышки Эстонию вновь накроет сильная жара
Российский антициклон отодвигает на запад грозовые облака, связанные с деятельностью области низкого давления, и в субботу вновь яркое солнце добавит градусы к и без того очень высоким температурам воздуха. В воскресенье жара немного спадет, на островах максимальная температура воздуха будет ниже 25°С, в континентальной части чуть ниже 30-ти градусной отметки. Но послабление в жаре будет недолгим, на следующей неделе знойная погода вернется.