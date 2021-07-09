Жителям Эстонии обещают грозу при жаре 33 градуса

В Центральной и Восточной Эстонии погода ясная или малооблачная без осадков. Ветер восточных направлений 3-8, на островах и побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня на островах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, на северном побережье в первой половине дня также восточный 3-9, порывами до 13 м/с, вечером на островах юго-западный. Температура воздуха 28-33 градуса тепла, на побережье с ветром с моря до 25 градусов тепла.