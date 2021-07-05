В ожидании освежающего дождя: завтра Эстонию разогреет до 29 градусов
Теплая погода середины лета продолжается, но уже есть опасения из-за излишней сухости.
Теплая погода середины лета продолжается, но уже есть опасения из-за излишней сухости.
Над северо-западом России главенствует антициклон, западная периферия которого распространяется на восток Эстонии. Область низкого давления остается от нас далеко на западе, но ее ложбина достигает Балтийского моря. Таким образом, на границе двух барических систем в юга к нам поступает тепло и влага, нестабильная воздушная масса создает условия для развития кучево-дождевых облаков. Они принесут во многих местах освежающий дождь и в дополнение существует опасность грозы.
Во вторник, 6 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, более частые осадки в западной Эстонии, есть опасность грозы. Ветер южных направлений 3-8, порывы до 12 м/с.
Температура воздуха составит 25-29, местами на побережье и при дождевых облаках 22°С.