В ожидании освежающего дождя: завтра Эстонию разогреет до 29 градусов

Над северо-западом России главенствует антициклон, западная периферия которого распространяется на восток Эстонии. Область низкого давления остается от нас далеко на западе, но ее ложбина достигает Балтийского моря. Таким образом, на границе двух барических систем в юга к нам поступает тепло и влага, нестабильная воздушная масса создает условия для развития кучево-дождевых облаков. Они принесут во многих местах освежающий дождь и в дополнение существует опасность грозы.