На следующей неделе жара будет сменяться дождями

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 13-18, на западе страны до 22 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, осадки сильнее всего на западе, возможны грозы. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 25-29, на побережье местами 22 градуса тепла.

В ночь на среду до полуночи облачность немного плотнее, по регионам кратковременные дожди. После полуночи малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 26-30, местами на побережье и во время дождя 22 градуса тепла.