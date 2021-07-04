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Синоптики обещают, что понедельник будет знойным

В Эстонии ожидается рекордная жара. ФОТО: Mailiis Ollino

Хотя погода сейчас стоит жарче, чем обычно для середины нашего лета, с запада поступает влажный воздух, что способствует развитию над материком кучево-дождевых облаков в дневное время.

Надежда на освежающий дождь больше в западной Эстонии, однако с каждым днем вероятность осадков будет увеличиваться и в восточных уездах, а кое-где могут прогреметь грозы.

В понедельник (05.07) небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер восточной четверти 3-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 25...29, на побережье местами 22°С.

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