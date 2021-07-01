Завтра синоптики снова обещают жару
Вероятность осадков уменьшится из-за влияния на нашу погоду периферии области высокого давления и которое препятствует развитию облачности.
Вероятность осадков уменьшится из-за влияния на нашу погоду периферии области высокого давления и которое препятствует развитию облачности.
Снова над нами очень теплая воздушная масса и столбики термометров превысят 25-градусную отметку, а местами дневной максимум достигнет 28°С. Слабый восточный ветер не принесет должной прохлады.
В пятницу (02.07) переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 23...28, на побережье местами 20°С.