Первый день июля будет знойным
Если в четверг еще есть вероятность осадков, то в последующие дни их уже не будет.
Если в четверг еще есть вероятность осадков, то в последующие дни их уже не будет.
Причина этому - усиливающаяся область высокого давления над Скандинавией, которая будет простираться через всю Эстонию и разгонит облака. Воздушная масса над нами теплая, поэтому температура воздуха во многих местах превысит 25-градусную отметку.
В четверг (01.07) небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 23...27, на побережье до 20°С.