Ср, 30.06.2021
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Первый день июля будет знойным

Пляж Вильянди. ФОТО: Elmo Riig

Если в четверг еще есть вероятность осадков, то в последующие дни их уже не будет.

Причина этому - усиливающаяся область высокого давления над Скандинавией, которая будет простираться через всю Эстонию и разгонит облака. Воздушная масса над нами теплая, поэтому температура воздуха во многих местах превысит 25-градусную отметку.

В четверг (01.07) небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 23...27, на побережье до 20°С.

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