Прогноз погоды до субботы: сохранится ли жара?
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится по-летнему жаркая погода.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится по-летнему жаркая погода.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье до 20 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный и северный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, после полуночи вероятность осадков сократится. Ветер северо-восточный и северный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами до 20 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 22-27, на побережье местами 20 градусов тепла.