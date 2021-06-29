Прогноз погоды до субботы: сохранится ли жара?

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье до 20 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный и северный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, после полуночи вероятность осадков сократится. Ветер северо-восточный и северный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.