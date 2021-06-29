Последний день июля принесет жару
Весь июнь среднесуточная температура воздуха продержалась заметно выше средних значений для этого месяца, причем теплыми, а иногда и знойными были не только дни, но и ночи порадовали нас по-настоящему южным теплом.
Весь июнь среднесуточная температура воздуха продержалась заметно выше средних значений для этого месяца, причем теплыми, а иногда и знойными были не только дни, но и ночи порадовали нас по-настоящему южным теплом.
Последний день месяца тоже не станет исключением: нас ждет солнечная погода, на небе будут отдельные облачка, а температура воздуха местами достигнет 27-градусной отметки.
В среду (30.06) днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Преимущественно ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 23...27, на побережье местами 20°С.