Вт, 29.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Погода
  • Последний день июля принесет жару

Последний день июля принесет жару

Пляж Нарва-Йыэсуу. ФОТО: Konstantin Sednev

Весь июнь среднесуточная температура воздуха продержалась заметно выше средних значений для этого месяца, причем теплыми, а иногда и знойными были не только дни, но и ночи порадовали нас по-настоящему южным теплом.

Последний день месяца тоже не станет исключением: нас ждет солнечная погода, на небе будут отдельные облачка, а температура воздуха местами достигнет 27-градусной отметки.

В среду (30.06) днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Преимущественно ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 23...27, на побережье местами 20°С.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back