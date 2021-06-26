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Европейская база данных опасных явлений погоды: на Чудском озере бушевал торнадо

Водяной смерч. Фото иллюстративное. ФОТО: Alkis Konstantinidis

В четверг утром в Европейской базе данных опасных явлений погоды (European Severe Weather Database) было отмечено, что над Чудским озером бушует торнадо, пишет Elu24.

Торнадо, а точнее водный смерч, был на восточном берегу Чудского озера в районе деревни Ветвеник.

Торнадо на Чудском озере заметила Европейская база данных опасных явлений погоды. ФОТО: Kuvatõmmis saidilt eswd.eu

Этой новостью в Twitter поделился синоптик Кайро Кийтсак, по словам которого, водный смерч был замечен на российском берегу Чудского озера утром 24 июня. Обычно в Эстонии «сезон» водяных смерчей наступает в августе-сентябре.

Метеоролог Юри Каменик писал в Maa Elu в 2018 году, что торнадо случаются в Эстонии каждый год, но большую часть времени они находятся над водой. Водяные смерчи — это немезоциклонные торнадо. Обычно они не приводят к серьезным разрушениями, могут сопровождаться ливнем и грозой, иногда и градом. Немезоциклонные водяные смерчи обычно рассеиваются, когда достигают суши.

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