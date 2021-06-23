Прогноз на ближайшие дни: ждать ли похолодания?

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы и туманы. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха 24-28, местами на побережье и во время дождя в районе 20 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 15-19 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха 20-25, на востоке страны до 27 градусов тепла.