Ср, 23.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Погода
  • В среду был побит рекорд всех времен по жаре в июне

В среду был побит рекорд всех времен по жаре в июне

В Эстонии ожидается рекордная жара. ФОТО: Mailiis Ollino

По сообщению агентства окружающей среды, в среду был побит рекорд всех времен по жаре в июне.

В Кунда температура воздуха поднялась до 34,1 градуса тепла — тем самым был побит абсолютный температурный рекорд июня.

Агентство прогнозирует, что на востоке страны температура воздуха может подняться во второй половине дня в среду еще выше, что значит, что возможен и более высокий рекорд.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back