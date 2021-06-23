В среду был побит рекорд всех времен по жаре в июне

В Кунда температура воздуха поднялась до 34,1 градуса тепла — тем самым был побит абсолютный температурный рекорд июня.

Агентство прогнозирует, что на востоке страны температура воздуха может подняться во второй половине дня в среду еще выше, что значит, что возможен и более высокий рекорд.