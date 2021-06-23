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Блог ⟩ Побит рекорд по жаре в июне, который держался 116 лет

В Эстонии ожидается рекордная жара. ФОТО: Mailiis Ollino

По сообщению агентства окружающей среды, в среду был побит рекорд по жаре в июне, который держался 116 лет.

В Кунда температура воздуха поднялась до 34,1 и в Нарве до 34,6 градуса тепла — тем самым побит абсолютный температурный рекорд июня, который составлял 34 градуса. Синоптик Каир Кийтсак сообщил, что большое количество станций зафиксировали новые рекорды во время нынешней аномальной жары. Абсолютный рекорд тепла, 35,6 градусов, не побит.

Агентство прогнозирует, что на востоке страны температура воздуха может подняться во второй половине дня в среду еще выше, что значит, что возможен и более высокий рекорд.

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