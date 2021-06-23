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Завтра синоптики вновь обещают дожди и грозы

Ливень в Раквере. ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность.

По регионам пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывы ветра сильные. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

Днем переменная облачно. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западных направлений, 2-8, во время грозы порывы ветра сильные. Температура воздуха 24-28, местами на побережье и во время дождя в районе 20 градусов тепла.

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