Завтра синоптики вновь обещают дожди и грозы

По регионам пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывы ветра сильные. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

Днем переменная облачно. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западных направлений, 2-8, во время грозы порывы ветра сильные. Температура воздуха 24-28, местами на побережье и во время дождя в районе 20 градусов тепла.