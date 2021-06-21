Завтра в Эстонии воздух накалится до +35°С

Во вторник днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдет ливневый дождь, гроза и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха днем 30-35, на побережье местами 25°С.

На Чудском озере в ночь на вторник юго-восточный ветер 2-6 м/с. Высота волны 0,3-0,6 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 19-20°С.