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Экстремально жаркая погода: синоптики объявили в Эстонии предупреждение первого уровня

Пляж Вильянди. ФОТО: Elmo Riig

Из-за сильной жары Служба погоды объявила сегодня, 19 июня, по всей Эстонии предупреждение первого уровня.

На западной периферии российского антициклона с южными ветрами в страны Балтии прибывает тропическое тепло. Яркое солнце тоже внесет свой вклад и в конечном итоге нас ждет экстремально жаркая погода в ближайшие дни.

По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня. Это означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.

ФОТО: Служба погоды

В выходные максимальная температура воздуха будет достигать от 27 до 33 градусов, а пожароопасность в лесах Эстонии станет очень высокой, предупреждают синоптики. 

По состоянию на утро 19 июня предупреждение о высокой пожароопасности лесов направлено в отношении восьми уездов: Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Тартумаа, Вильндямаа Пыльвамаа, Валгамаа, Вырумаа.

По прогнозу, жара спадет только на следующей неделе, поэтому не исключено, что уровни опасности в ближайшие дни будут повышены.

Спасение от 30-ти градусного зноя можно будет найти на побережье, тем более что морская вода уже вполне комфортна для купания.

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