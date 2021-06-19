Экстремально жаркая погода: синоптики объявили в Эстонии предупреждение первого уровня

На западной периферии российского антициклона с южными ветрами в страны Балтии прибывает тропическое тепло. Яркое солнце тоже внесет свой вклад и в конечном итоге нас ждет экстремально жаркая погода в ближайшие дни.

По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня. Это означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.

ФОТО: Служба погоды

В выходные максимальная температура воздуха будет достигать от 27 до 33 градусов, а пожароопасность в лесах Эстонии станет очень высокой, предупреждают синоптики.

По состоянию на утро 19 июня предупреждение о высокой пожароопасности лесов направлено в отношении восьми уездов: Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Тартумаа, Вильндямаа Пыльвамаа, Валгамаа, Вырумаа.

По прогнозу, жара спадет только на следующей неделе, поэтому не исключено, что уровни опасности в ближайшие дни будут повышены.