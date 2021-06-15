На Эстонию надвигается антициклон: с каждым днем будет становиться все жарче
На Эстонию с района Польши распространится антициклон вместе теплой воздушной массой.
На Эстонию с района Польши распространится антициклон вместе теплой воздушной массой.
Ночи пока будут прохладными и на материке температуры опустятся ниже 10 градусов. Дневные максимумы поначалу останутся в пределах 20 градусов, но с каждым днем столбики термометров будут стремиться к более высоким значениям.
В среду, 16 июня, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.