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  • На Эстонию надвигается антициклон: с каждым днем будет становиться все жарче

На Эстонию надвигается антициклон: с каждым днем будет становиться все жарче

Жара. ФОТО: Liis Treimann

На Эстонию с района Польши распространится антициклон вместе теплой воздушной массой.

Ночи пока будут прохладными и на материке температуры опустятся ниже 10 градусов. Дневные максимумы поначалу останутся в пределах 20 градусов, но с каждым днем столбики термометров будут стремиться к более высоким значениям.

В среду, 16 июня, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

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