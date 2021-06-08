В Эстонии объявлено грозовое предупреждение
Служба погоды Эстонии объявила в восьми уездах грозовое предупреждение.
Служба погоды Эстонии объявила в восьми уездах грозовое предупреждение.
Согласно прогнозу, сегодня после полудня во многих местах ожидается гроза, которая может сопровождаться сильными осадками, порывами ветра и градом, пишет Pärnu Postimees.
Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
Температура воздуха сегодня 20-26 градусов, на наветренном побережье около 15 градусов.
Завтра ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с, при грозе возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 20..26, на наветренном побережье около 15°С.