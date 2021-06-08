В Эстонии объявлено грозовое предупреждение

Согласно прогнозу, сегодня после полудня во многих местах ожидается гроза, которая может сопровождаться сильными осадками, порывами ветра и градом, пишет Pärnu Postimees.

Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Температура воздуха сегодня 20-26 градусов, на наветренном побережье около 15 градусов.

На карте желтым отмечены уезды, в которых ожидается гроза. ФОТО: Riigi Ilmateenistus