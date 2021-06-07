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Жара, местами грозы: прогноз погоды на вторник

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Эстония находится на границе между узким поясом высокого давления над Скандинавией и малоподвижным циклоном с центром над Украиной, северо-западная часть которого распространяется и на Балтику.

Погода в этих условиях у нас сохранится по-летнему теплой, но в послеобеденное время создадутся благоприятные условия для развития кучево-дождевых облаков и увеличится вероятность гроз.

Во вторник, 8 июня, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северной четверти 2-7, порывами до 10 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра.

Температура воздуха составит 20-25, на наветренном побережье около 15°С.

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