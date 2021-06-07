Жара, местами грозы: прогноз погоды на вторник
Эстония находится на границе между узким поясом высокого давления над Скандинавией и малоподвижным циклоном с центром над Украиной, северо-западная часть которого распространяется и на Балтику.
Эстония находится на границе между узким поясом высокого давления над Скандинавией и малоподвижным циклоном с центром над Украиной, северо-западная часть которого распространяется и на Балтику.
Погода в этих условиях у нас сохранится по-летнему теплой, но в послеобеденное время создадутся благоприятные условия для развития кучево-дождевых облаков и увеличится вероятность гроз.
Во вторник, 8 июня, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северной четверти 2-7, порывами до 10 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра.
Температура воздуха составит 20-25, на наветренном побережье около 15°С.