Теплая погода продержится до середины следующей недели

В ночь на понедельник ожидается преимущественно ясная погода. Ветер северных направлений, 1-5 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность, на континентальной части страны по многим регионам кратковременные дожди, после полудня вероятны грозы. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем 21-25, на открытом ветру побережье 15 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 1-5 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам возможны кратковременные дожди, вероятны грозы, на севере страны вероятность осадков ниже. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, днем 20-25, на открытом ветру побережье около15 градусов тепла.