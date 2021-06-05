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В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла

Puhkus Eestis. Pärnu rand. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье, 6 июня, будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Завтра днем ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье прохладнее.

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