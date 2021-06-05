В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла
По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье, 6 июня, будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье, 6 июня, будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
Завтра днем ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье прохладнее.